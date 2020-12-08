القيادة العامة تعلن اعتراض باخرة شحن متجهة إلى مصراتة

أعلنت القيادة العامة أن السرية البحرية سوسة اعترضت باخرة شحن تجارية تحمل علم جامايكا، وتسمى «مبروكة» لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة إلى أن «السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصراتة»، منوها إلى أن «الطاقم العامل عليها يتكون من تسعة بحارة أتراك وسبعة هنود وأذربيجاني واحد، وهى قيد التفتيش لمخالفتها الوائح والنظم والقوانيين البحرية».

ونوه إلى «رصد السفينة داخل المياه الإقليمية عند إحداثيات خط عرض 59 32 درجة وخط طول 12 22 درجة وخط سير 270درجة سعت 17:00 5/12/2020 ».

وبين أن «السفينة لم تستجب إلى النداء الموجه إليها لمعرفة هويتها، وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا تم اعترضها وجرها لميناء رأس الهلال».

وفي وقت سابق الإثنين، عبر الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن قلق قيادته الشديد من قيام «تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقة وإرهابيين من تركيا باتجاه ليبيا»، مشيرا إلى رصدهم «طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة».